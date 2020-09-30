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В Бресте пропавшего 35-летнего мужчину нашли погибшим
Источник материала: Tut.by
В Бресте нашли тело пропавшего 35-летнего Сергея Степанюка, сообщает
Сергей Степанюк ушел из дома в неизвестном направлении 25 сентября. С тех пор он на связь не выходил, где он, было не известно.
29 сентября «Ангел Брест» сообщил в своей группе, что брестчанин найден погибшим.
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Сергей Степанюк ушел из дома 25 сентября.
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