В Бресте пропавшего 35-летнего мужчину нашли погибшим

Источник материала: Tut.by

В Бресте нашли тело пропавшего 35-летнего Сергея Степанюка, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест» .



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Сергей Степанюк ушел из дома в неизвестном направлении 25 сентября. С тех пор он на связь не выходил, где он, было не известно.

29 сентября «Ангел Брест» сообщил в своей группе, что брестчанин найден погибшим.