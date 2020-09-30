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В Бресте пропавшего 35-летнего мужчину нашли погибшим

30.09.2020 11:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте нашли тело пропавшего 35-летнего Сергея Степанюка, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел Брест».


Фото: ПСО «Ангел Брест»

Сергей Степанюк ушел из дома в неизвестном направлении 25 сентября. С тех пор он на связь не выходил, где он, было не известно.

29 сентября «Ангел Брест» сообщил в своей группе, что брестчанин найден погибшим.

 
Теги: Брест
 
 
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Сергей Степанюк ушел из дома 25 сентября.
 
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