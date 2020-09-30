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ПП "Райгардас" на белорусско-литовской границе временно перестал работать

30.09.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. На литовской границе временно не работает пропускной пункт "Райгардас" (с белорусской стороны - "Привалка") об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : Служба охраны границ Литвы
Пропускной пункт "Лаворишкес" – "Котловка" на границе с Литвой откроют

По информации пограничников, причиной остановки движения через переход является отсутствие электричества. Оно пропало примерно в 10:00 в среду.

В комитете уточнили, что, по информации литовской стороны, пропуск через государственную границу должен возобновиться с 13:00 этого же дня.

Отменим, что вот уже больше недели на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются внушительные очереди из грузовиков. По данным на 30 сентября, около пунктов пропуска со странами ЕС стоит порядка 400 машин.

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы с пересечением границы в пункте пропуска связаны с отсутствием электричества на литовской стороне.
 
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