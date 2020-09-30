|
Трех нарушителей режима выявили в Национальном аэропорту Минск
30.09.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. За последние месяцы в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск, несмотря на сравнительно небольшое количество авиарейсов, выявлены три нарушителя режима, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Первый случай достаточно курьезный. В соответствии с законом "О государственной границе Республики Беларусь" перед передачей паспорта сотруднику пограничной службы следует обязательно снять с него обложку, а также вынуть все вложения – записки, билетики, денежные купюры. Один из путешественников этим правилом пренебрег, оставив в паспорте бумажные деньги, за что в отношении его был составлен административный протокол.
Один из гостей нашей страны пытался в алкогольном опьянении пройти пограничный контроль без документов. В результате на него был составлен протокол об административном правонарушении.
Последний нарушитель – девушка. Взволнованная мама раскапризничавшегося по прилету малыша ответила отказом на просьбу пограничников показать его лицо сотрудникам.
"Они же должны были убедиться, что это именно тот ребенок, чей паспорт женщина предъявляет. В этой конфликтной ситуации путешественница отделалась предупреждением", - поясняется в сообщении.
Пограничники напоминают, что в пунктах пропуска запрещено вести фото и видеосъемку, разговаривать по мобильному телефону, поскольку это мешает осуществлению пограничного и иных видов контроля, предлагать должностным лицам взятки и вообще подстрекать их к нарушениям закона, находиться без документов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то из пассажиров забывает достать из паспорта деньги, женщина отказалась показать лицо младенца, а нетрезвый гость страны попытался пройти пограничный...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)