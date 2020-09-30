|
Полиция объяснила "взрыв" в Париже во время матча "Ролан Гаррос"
30.09.2020 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Никакого взрыва в Париже не было, это истребитель который преодолел звуковой барьер, сообщили в местной полиции.
Инцидент произошел днем в среду. Громкий хлопок был слышен во французской столице и ее окрестностях. Звук попал в трансляцию матча второго круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером. Теннисисты даже ненадолго приостановили игру, услышав сильный хлопок.
"Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный хлопок напугал французов днем в среду, из-за этого даже ненадолго пришлось остановить теннисный матч.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)