Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Никакого взрыва в Париже не было, это истребитель который преодолел звуковой барьер, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел днем в среду. Громкий хлопок был слышен во французской столице и ее окрестностях. Звук попал в трансляцию матча второго круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером. Теннисисты даже ненадолго приостановили игру, услышав сильный хлопок.

"Очень громкий шум был слышен в Париже и парижском регионе. Это не взрыв, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении префектуры на странице в Twitter .