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Известную баскетболистку Левченко суд отправил на 15 суток ареста
30.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен — Sputnik. Белорусская баскетболистка Елена Левченко прjведет 15 суток в изоляторе временного содержания под арестом, такое решение в среду суд Ленинского района Минска.
"Суд назначил ей 15 суток административного ареста", - сообщил Sputnik ее адвокат Михаил Кирилюк.
После задержания Левченко отвезли в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Минска на Окрестина, через несколько часов началось судебное рассмотрение административного протокола. Спортсменку в суд не доставляли, она участвовала в судебном заседании по скайпу, из ИВС.
Для рассмотрения административного протокола и принятие решения по нему суду понадобилось менее трех часов.
Левченко – одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывала дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.
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Спортсменка в зале суда не присутствовала, заседание проходило по видеосвязи - Левченко в этом время находилась в ЦИП на Окрестина.
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