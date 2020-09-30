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Известную баскетболистку Левченко суд отправил на 15 суток ареста

30.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Белорусская баскетболистка Елена Левченко прjведет 15 суток в изоляторе временного содержания под арестом, такое решение в среду суд Ленинского района Минска.

Спортсменка сегодня была задержана в Национальном аэропорту Минск за совершение административного нарушения. На нее милицией был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

"Суд назначил ей 15 суток административного ареста", - сообщил Sputnik ее адвокат Михаил Кирилюк.

После задержания Левченко отвезли в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Минска на Окрестина, через несколько часов началось судебное рассмотрение административного протокола. Спортсменку в суд не доставляли, она участвовала в судебном заседании по скайпу, из ИВС.

Для рассмотрения административного протокола и принятие решения по нему суду понадобилось менее трех часов.

Левченко – одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывала дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка в зале суда не присутствовала, заседание проходило по видеосвязи - Левченко в этом время находилась в ЦИП на Окрестина.
 
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