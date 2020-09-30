В Минске футбольный фанат брызнул в салон милицейского авто перцовый газ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Задержан футбольный фанат, распыливший в салоне автомобиля милиции перцовый газ, сообщили в пресс-службе МВД.

По информации правоохранителей, 27-летний работник фирмы вместе с несколькими знакомыми во время акций протеста 23 сентября перекрывал дорогу в центре Минска, а также в Серебрянке. В последнем случае в какой-то момент к митингующим подъехал автомобиль милиции и молодой человек, со слов представителей МВД, распылил перцовый газ в его салоне, после чего сбежал.

Впоследствии горожанина задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.

"Известно, что подозреваемый постоянно принимает участие в несанкционированных массовых мероприятиях и является футбольным фанатом, придерживающийся леворадикальных взглядов", – дали характеристику молодому человеку в милиции.

Как уточнили в МВД, сейчас задержанный находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Также проверяется причастность минчанина и еще четверых футбольных фанатов к массовым беспорядкам в августе.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.