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В Минске футбольный фанат брызнул в салон милицейского авто перцовый газ
30.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен - Sputnik. Задержан футбольный фанат, распыливший в салоне автомобиля милиции перцовый газ, сообщили в пресс-службе МВД.
По информации правоохранителей, 27-летний работник фирмы вместе с несколькими знакомыми во время акций протеста 23 сентября перекрывал дорогу в центре Минска, а также в Серебрянке. В последнем случае в какой-то момент к митингующим подъехал автомобиль милиции и молодой человек, со слов представителей МВД, распылил перцовый газ в его салоне, после чего сбежал.
Впоследствии горожанина задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел.
"Известно, что подозреваемый постоянно принимает участие в несанкционированных массовых мероприятиях и является футбольным фанатом, придерживающийся леворадикальных взглядов", – дали характеристику молодому человеку в милиции.
Как уточнили в МВД, сейчас задержанный находится в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Также проверяется причастность минчанина и еще четверых футбольных фанатов к массовым беспорядкам в августе.
Массовые
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По информации ГАИ, молодой человек участвовал 23 сентября в перекрытии дорог в центре белорусской столицы, а также в протестных акциях в Серебрянке.
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