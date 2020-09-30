В милицию поступило сообщение о минировании гимназии в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Сообщение о минировании учебного заведения в Минске не подтвердилось, сообщили в МВД Беларуси.

В среду, 30 сентября, к гимназии № 17 приехали правоохранители и МЧС.

"На электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В письме было указано, что в одной из школ столицы заложено взрывное устройство", - пояснили причину визита спасателей и правоохранителей в МВД.

В итоге из здания пришлось эвакуировать всех учащихся и преподавателей, после этого его обследовали специалисты на наличие взрывчатых веществ.

Сообщение оказалось ложным. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, кто автор анонимного письма.

В МВД принесли извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.