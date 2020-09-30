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В милицию поступило сообщение о минировании гимназии в Минске
30.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен — Sputnik. Сообщение о минировании учебного заведения в Минске не подтвердилось, сообщили в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду, 30 сентября, к гимназии № 17 приехали правоохранители и МЧС.
"На электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В письме было указано, что в одной из школ столицы заложено взрывное устройство", - пояснили причину визита спасателей и правоохранителей в МВД.
В итоге из здания пришлось эвакуировать всех учащихся и преподавателей, после этого его обследовали специалисты на наличие взрывчатых веществ.
Сообщение оказалось ложным. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, кто автор анонимного письма.
В МВД принесли извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.
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Из гимназии № 17 эвакуировали около 300 человек после того, как на электронную почту столичной милиции неизвестный написал о взрывном устройстве.
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