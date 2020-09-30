Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. ГУВД Мингорисполкома опровергло информация о том, что 29 сентября в Минске от применения слезоточивого газа пострадали дети.

Такой комментарий ГУВД опубликовало после того, как в сети Интернет пользователи распространили информацию о том, что сотрудник милиции распылил слезоточивый газ, от которого пострадали дети.

"Слезоточивый газ был применен в отношении участника несанкционированного мероприятия, который перекрыл движение служебного автомобиля, при этом вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины", - сообщили Sputnik в среду в ГУВД Минска.

Там отметили, что слезоточивый газ был применен для пресечения противоправных действий в отношении взрослого мужчины, "в отношении детей газ не применялся".

В ГУВД рассказали, что в микрорайоне "Лебяжий" граждане организовали несанкционированное мероприятие. Охрану общественного порядка в этом месте обеспечивали сотрудники патрульно-постовой службы милиции на служебном автотранспорте. Было установлено, что патрульный автомобиль обступили мужчины и женщины, которые препятствовали его проезду.

"Среди толпы людей также находились женщины с детьми. Ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка. По прибытию врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась", - сказали в ГУВД.

Там призвали взрослых оградить детей от участия в подобных мероприятиях, не допускать нахождение вблизи их.

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