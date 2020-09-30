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Защита намерена обжаловать арест белорусской баскетболистки Левченко

30.09.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Защита белорусской баскетболистки Елены Левченко будет обжаловать решение суда Ленинского района Минска, который назначил ей 15 суток административного ареста, сказал Sputnik ее адвокат Михаил Кирилюк.

© Sputnik Владимир Нестерович
Известную баскетболистку Левченко суд отправил на 15 суток ареста

Спортсменка сегодня была задержана в Национальном аэропорту Минск за совершение административного нарушения. На нее милицией был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

"Мы, естественно, будем обжаловать данное решение суда. На это у нас есть пять суток", - сообщил Кирилюк.

По его словам, в настоящее время Елена Левченко находится в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина.

"О том, что ее могут направить в Жодино (в следственной тюрьме номер 8 в Жодино есть ИВС - Sputnik) информации у меня нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос агентства, адвокат именитой баскетболистки сказал, что "еще до суда, находясь в ЦИП на Окрестина, она жаловалась на то, что кровать ей не подходит". Рост спортсменки - 194 см. 

Как сообщили в ДИН МВД Беларуси, руководство учреждений пенитенциарной системы "всегда решает подобные вопросы, всегда идет навстречу". "Я не думаю, что в подобном случае могут возникнуть какие-то сложности", - так ответили Sputnik на вопрос о том, предоставляют ли людям с высоким ростом соответствующие кровати.

После задержания Левченко отвезли в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина, через несколько часов началось судебное рассмотрение административного протокола. Спортсменку в суд не доставляли, она участвовала в судебном заседании по скайпу.

Левченко – одна из самых известных белорусских баскетболисток. Белоруска выигрывала дважды чемпионат России и Кубок России, становилась победителем чемпионата Литвы, трижды завоевывала бронзу Евролиги, занимала третье место на чемпионате Европы. В прошлом году она лишилась ставки в национальной команде.

 
Теги: Минск
 
 
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В ДИН заверили, что у именитой баскетболистки не возникнет проблем с размером кровати, если ее направят отбывать сутки ареста в одно из учреждений пенитенциарной...
 
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