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МВД: на студента завели уголовное дело за оскорбление командира ОМОНа

30.09.2020 19:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего минчанина - его обвиняют в оскорблении представителя власти, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

скриншот ролика ГУВД Мингорисполкома
ГУВД: по подозрению в клевете на начальника ОМОНа Балабу задержаны студенты

Напомним, вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов. Парней уличили в нанесении оскорбительных надписей на объявлениях у подъезда дома, где живет командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Столичная милиция опубликовала видео, где сам Балаба беседует со студентами, после чего один из парней извиняется на камеру.

Во вторник в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении одного из парней.

"Сейчас студент находится в изоляторе временного содержания, уголовное дело передано сотрудникам Следственного комитета", - подтвердила Sputnik Наталья Ганусевич.

Согласно статье 369 УК РБ, оскорбление представителя власти наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в Минске сотрудники милиции задержали трех студентов, которые оставили оскорбительные надписи на подъезде дома, где живет командир столичного ОМОНа.
 
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