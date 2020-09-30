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В Киеве погибла сотрудница посольства США. Ее нашли у железнодорожных путей с травмой головы
Источник материала: Tut.by
В Киеве в бессознательном состоянии обнаружили сотрудницу посольства Соединенных Штатов Америки с травмой головы. Женщину доставили в больницу, где она умерла. Об этом сообщает
— Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США, — говорится в сообщении.
Как отмечается, женщину обнаружили в одном из районов Киева в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей.
Пострадавшую доставили в больницу, но спасти врачам ее не удалось — женщина умерла. При досмотре ее вещей правоохранители обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США.
В посольстве гибель сотрудницы подтвердили.
— С невыразимой печалью сообщаем о смерти американки из сообщества посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти, — сообщило посольство США в Украине в Twitter.
Полиция предполагает, что женщину могли избить. Сейчас разыскивается мужчина, примерно 30−40 лет, который может быть причастен к этому.
Позже директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что не исключен и несчастный случай.
— О смерти сотрудницы посольства США в Украине время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует, — написал Шевченко в Twitter .
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Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что не исключен и несчастный случай.
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