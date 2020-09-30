Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы и заявило, что ведет работу с властями для выяснения всех обстоятельств смерти женщины.

"Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, после чего она скончалась в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.

При этом ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшую звали Санвер Никаело и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство".

В свою очередь пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что погибшая сотрудница посольства США была американкой. Тело женщины нашел несовершеннолетний свидетель.

"Национальная полиция Украины расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге", - написал он в Facebook.