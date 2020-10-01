Двух пропавших мальчиков разыскивают в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Двое мальчиков пропали в столице накануне днем, в данный момент их ищут, об этом сообщает официальным Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".

"Разыскиваются 13-летний Татаренков Артем Андреевич и 11-летний Белоус Никита Сергеевич, жители Минска", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в среду 30 сентября около 12:20 мальчики сбежали из дома, с того момента их местонахождение неизвестно.

Пропавший Артем Татаренков выглядит на 14 лет, его рост - 160-165 сантиметров. У него худощавое телосложение и русые волосы. В момент исчезновения на нем была темная мастерка, темно-синие джинсы и кроссовки. Среди особых примет мальчика - сильное заикание.

Его сбежавший из дома товарищ Никита Белоус выглядит на 11 лет, его рост - 140-145 сантиметров. У него среднее телосложение и русые волосы. В момент пропажи подросток был одет в спортивный костюм с салатовыми вставками на рукавах и кроссовки.

"Если Вам известно местонахождение подростков, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 750-13-01 или по номеру 102", - обратились к гражданам в МВД.

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