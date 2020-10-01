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Ела дождевики и говорушки: женщина отравилась грибами на Гомельщине
01.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. В Гомельской области пять человек отравились грибами за последние дни, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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Один случай закончился летальным исходом: скончалась женщина в Буда-Кошелевском районе, которая съела грибы "дождевики" и "говорушки". А в Гомеле отравилась семья из трех человек. Накануне все ели сыроежки и боровики.
В санслужбе напомнили, что чаще всего отравления происходят после того, как люди употребляют в пищу бледную поганку, принимая ее по ошибке за зеленую сыроежку. В бледной поганке содержится сильнейший яд, который не разрушается при кулинарной обработке и под воздействием пищеварительных соков. Попав в организм, он дает о себе знать не сразу, а спустя 8-24 часа.
Как избежать отравления грибами (съедобными – в том числе):
- Не храните грибы в сыром виде более суток
- Не собирайте грибы вдоль дорог, т.к. они способны накапливать вредные вещества, находящиеся в почве и окружающей среде
© Sputnik Людмила Янковская
- Не покупайте грибы в местах не санкционированной торговли: возле рынка, на дорогах и др.
- Особое внимание уделяйте кулинарной обработке грибов. Необходимо их предварительно вымачивать, а при варке несколько раз сливать воду и только потом жарить. Выдерживать время термической обработки грибов, а также время необходимое для засолки
- Не давайте грибы детям: это очень тяжелая пища и организм ребенка из-за недостатка ферментов еще не приспособлен к их перевариванию
- Нежелательно употреблять грибы лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
При появлении первых признаков отравления (тошнота, рвота, боли в животе, расстройство функции кишечника) нужно не заниматься самолечением, а срочно вызывать скорую.
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Еще один несчастный случай произошел в Гомеле, где пострадала семья из трех человек, которые ели сыроежки и боровики.
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