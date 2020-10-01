Два человека погибли на пожаре в Дятловском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара на пожаре жилого дома в Дятловском районе, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла рано утром в четверг, 30 сентября, в деревне Муляры. Пожар возник в частном жилом доме.

"Под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружены погибшими, предположительно, хозяина дома, 1977 г.р, и еще один человек, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причину и обстоятельства случившегося.