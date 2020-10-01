Взрыв газа в Бобруйске: скончался пострадавший хозяин квартиры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. В Бобруйске умер хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв бытового газа, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Мужчина скончался в больнице. Расследование уголовного дела продолжается: ждем заключения различных экспертиз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом)", - рассказала Анастасия Лавринович.

Взрыв бытового газа прогремел в одной из многоэтажек Бобруйска в первых числах сентября. По данным следствия, хозяин квартиры пустил газ и не открывал двери, когда к нему пришли соседи. Жильцы вызвали экстренные службы, однако они не успели доехать до места до ЧП. После взрыва в доме начался пожар.

В квартирах и подъезде выбило стекла, было повреждено перекрытие между первым и вторым этажами. Также пострадали четыре автомобиля, припаркованные возле дома. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно вышли 87 жильцов, включая 12 детей. Часть из них временно отселили до окончания технических проверок жилья.

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