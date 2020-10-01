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В Минске водитель BMW едва не сбил ребенка
01.10.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Инцидент случился на развязке улиц Маяковского и Денисовская и попал в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель BMW X6 на спуске с улицы Маяковского ехал быстро и не уступил дорогу пешеходам. На записи видно, как ребенок и взрослый переходят дорогу по переходу. А когда на них едет автомобиль, мужчина в последний момент отталкивает ребенка назад.
"Инспекторы нашли водителя и составили на него протокол за создание аварийной ситуации. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения", – сообщили в ГАИ.
Как уточнили в отделе агитации и пропаганды столичной Госавтоинспекции, за 8 месяцев этого года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019-го – с 151 до 148 человек. Меньше стало и погибших в ДТП людей – с 12 до 10.
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Один из пешеходов, который шел сзади, в последний момент оттащил ребенка от неминуемого столкновения с легковушкой. Смотрите на видео, как это было.
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