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В Минске водитель BMW едва не сбил ребенка

01.10.2020 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Инцидент случился на развязке улиц Маяковского и Денисовская и попал в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель BMW X6 на спуске с улицы Маяковского ехал быстро и не уступил дорогу пешеходам. На записи видно, как ребенок и взрослый переходят дорогу по переходу. А когда на них едет автомобиль, мужчина в последний момент отталкивает ребенка назад.

"Инспекторы нашли водителя и составили на него протокол за создание аварийной ситуации. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения", – сообщили в ГАИ.

Как уточнили в отделе агитации и пропаганды столичной Госавтоинспекции, за 8 месяцев этого года в Минске снизилось количество ДТП с участием пешеходов в сравнении с аналогичным периодом 2019-го – с 151 до 148 человек. Меньше стало и погибших в ДТП людей – с 12 до 10.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из пешеходов, который шел сзади, в последний момент оттащил ребенка от неминуемого столкновения с легковушкой. Смотрите на видео, как это было.
 
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