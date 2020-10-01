Более трех килограмм серебра пытался в носках провезти белорус из Польши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Более трех килограмм серебряных изделий пытался незаконно ввезти белорус из Польши, об этом инциденте рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси.

По информации ГТК, 46-летний житель Каменецкого района пытался незаконно ввезти через пункт пропуска "Брест" серебряные изделия общим весом 3,25 килограмма. Мужчина ехал в Беларусь на рейсовом автобусе "Седльце - Брест" и для прохождения границы выбрал "зеленый" коридор, заявив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию.

"В ходе проверки соблюдения гражданином таможенного законодательства брестские таможенники обнаружили 509 серебряных цепочек 925 пробы, спрятанных в носки в рюкзаке с личными вещами. При этом только в сентябре гражданин пересекал границу в среднем два раза в неделю.Предварительная стоимость сокрытого товара составила около шести тысяч белорусских рублей", - рассказали в ГТК.

Серебро направили на экспертизу, после которой действиям мужчины дадут правовую оценку.