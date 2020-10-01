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Более трех килограмм серебра пытался в носках провезти белорус из Польши
01.10.2020 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт - Sputnik. Более трех килограмм серебряных изделий пытался незаконно ввезти белорус из Польши, об этом инциденте рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси.
© Photo : ГПК РБ
По информации ГТК, 46-летний житель Каменецкого района пытался незаконно ввезти через пункт пропуска "Брест" серебряные изделия общим весом 3,25 килограмма. Мужчина ехал в Беларусь на рейсовом автобусе "Седльце - Брест" и для прохождения границы выбрал "зеленый" коридор, заявив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию.
"В ходе проверки соблюдения гражданином таможенного законодательства брестские таможенники обнаружили 509 серебряных цепочек 925 пробы, спрятанных в носки в рюкзаке с личными вещами. При этом только в сентябре гражданин пересекал границу в среднем два раза в неделю.Предварительная стоимость сокрытого товара составила около шести тысяч белорусских рублей", - рассказали в ГТК.
Серебро направили на экспертизу, после которой действиям мужчины дадут правовую оценку.
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Мужчина спрятал более 500 серебряных цепочек 925 пробы в носки и сложил их в рюкзак в расчете на то, что их не найдут таможенники.
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