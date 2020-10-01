Легковушка опрокинулась в Ветковском районе: погиб пассажир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Ветковском районе, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла в 12:35 30 сентября. Автомобиль Mazda 323, которым управляла 39-летняя женщина, ехал по автодороге Р-30 со стороны Ветки в направлении агрогородка Светиловичи. На 32 километре дороги машина начала обгонять трактор МТЗ-80 с прицепом, за рулем которого находился 56-летний водитель.

По предварительной информации, во время маневра женщина отвлеклась от управления и врезалась в прицеп трактора. От удара Mazda опрокинулась, а пассажира выбросило на проезжую часть дороги.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, а 80-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сидении, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Как напомнили в Госавтоинспекции, на дороге всем участникам движения необходимо соблюдать повышенные меры безопасности и быть максимально внимательными и осторожными как при передвижении в пешем порядке, так и при управлении любым видом транспортного средства. При совершении обгона не нужно приближаться сзади близко к обгоняемым автомобилям, дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги. Также важно быть максимально внимательными и не забывать убеждаться в безопасности маневра, как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Читайте также: