Умер бобруйчанин, который месяц назад устроил взрыв в квартире в многоэтажке. Дом еще ремонтируют

Источник материала: Tut.by

Бобруйчанин, который открыл газ в своей квартире и устроил взрыв, умер в больнице, сообщает БТ. В доме еще идут ремонтные работы.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Взрыв газа на первом этаже многоквартирного дома на улице Лынькова произошел 1 сентября . Начался пожар, из многоэтажки эвакуировали людей.

Выяснилось, что взрыв устроил 54-летний хозяин квартиры. Соседи позвонили в милицию около 23.00, сказали, что мужчина включил в квартире газ и никого не впускает. Пока к дому ехали экстренные службы, произошел взрыв.

Ударная волна повредила перекрытия между первым и вторым этажами, пострадали не менее четырех припаркованных рядом с домом машин, в доме выбиты стекла. Хозяина квартиры в тяжелом состоянии увезли в больницу с ожогами. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

Соседи рассказывали TUT.BY, что мужчина был на пенсии, после развода с женой стал злоупотреблять спиртным. По словам жильцов подъезда, квартира превратилась в притон. Эвакуированные жильцы временно переехали к родственникам, кого-то поселили в гостиницу «Юбилейная», некоторых приютили жильцы других подъездов.

Поврежденные плиты перекрытия восстановили: усилили их железными балками и скрепили анкерными болтами с пластинами. Сейчас помощи властей в ремонте ждут жители трех квартир дома.