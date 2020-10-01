ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер бобруйчанин, который месяц назад устроил взрыв в квартире в многоэтажке. Дом еще ремонтируют

01.10.2020 15:25 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бобруйчанин, который открыл газ в своей квартире и устроил взрыв, умер в больнице, сообщает БТ. В доме еще идут ремонтные работы.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Взрыв газа на первом этаже многоквартирного дома на улице Лынькова произошел 1 сентября. Начался пожар, из многоэтажки эвакуировали людей.

Выяснилось, что взрыв устроил 54-летний хозяин квартиры. Соседи позвонили в милицию около 23.00, сказали, что мужчина включил в квартире газ и никого не впускает. Пока к дому ехали экстренные службы, произошел взрыв.

Ударная волна повредила перекрытия между первым и вторым этажами, пострадали не менее четырех припаркованных рядом с домом машин, в доме выбиты стекла. Хозяина квартиры в тяжелом состоянии увезли в больницу с ожогами. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

Соседи рассказывали TUT.BY, что мужчина был на пенсии, после развода с женой стал злоупотреблять спиртным. По словам жильцов подъезда, квартира превратилась в притон. Эвакуированные жильцы временно переехали к родственникам, кого-то поселили в гостиницу «Юбилейная», некоторых приютили жильцы других подъездов.

Поврежденные плиты перекрытия восстановили: усилили их железными балками и скрепили анкерными болтами с пластинами. Сейчас помощи властей в ремонте ждут жители трех квартир дома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближе к ночи 1 сентября 54-летний мужчина включил газ и никого не впускал в квартиру. Затем произошел взрыв.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Легковушка опрокинулась в Ветковском районе: погиб пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика