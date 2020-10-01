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Умер бобруйчанин, который месяц назад устроил взрыв в квартире в многоэтажке. Дом еще ремонтируют
Источник материала: Tut.by
Бобруйчанин, который открыл газ в своей квартире и устроил взрыв, умер в больнице,
Взрыв газа на первом этаже многоквартирного дома на улице Лынькова
Выяснилось, что взрыв устроил 54-летний хозяин квартиры. Соседи позвонили в милицию около 23.00, сказали, что мужчина включил в квартире газ и никого не впускает. Пока к дому ехали экстренные службы, произошел взрыв.
Ударная волна повредила перекрытия между первым и вторым этажами, пострадали не менее четырех припаркованных рядом с домом машин, в доме выбиты стекла. Хозяина квартиры в тяжелом состоянии увезли в больницу с ожогами. В отношении него
Соседи рассказывали TUT.BY, что мужчина был на пенсии, после развода с женой стал злоупотреблять спиртным. По словам жильцов подъезда, квартира превратилась в притон. Эвакуированные жильцы временно переехали к родственникам, кого-то поселили в гостиницу «Юбилейная», некоторых приютили жильцы других подъездов.
Поврежденные плиты перекрытия восстановили: усилили их железными балками и скрепили анкерными болтами с пластинами. Сейчас помощи властей в ремонте ждут жители трех квартир дома.
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Ближе к ночи 1 сентября 54-летний мужчина включил газ и никого не впускал в квартиру. Затем произошел взрыв.
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