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Запретят пить из крана? Минскводоканал сообщил об ухудшении качества воды

01.10.2020 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Минскводоканал сообщил об ухудшении качества питьевой воды в одном из районов столицы, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По информации Минсководоканала, во время строительных работ сотрудники организации повредили трубопровод подачи питьевой воды.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Минскводоканал прогнозирует ухудшение качества воды в ряде домов столицы

"Из-за этого качество воды в районе Зеленого Луга может ухудшиться. Организовали подвоз бесплатной питьевой воды по некоторым адресам", - уточнили в организации.

Цистерны с питьевой водой расположены в пяти точках: улица Мирошниченко, 43; улица Гамарника, 17/15; улица Логойский тракт, 37/1; улица Мирошниченко, 17; улица Седых, 38.

"Вода не загрязнена, обычный прорыв трубопровода. На данный момент проводятся ремонтные работы. Жалоб от жителей района не поступало", - уточнили Sputnik в справочной службе Минскводоканала.

Проблемы с качеством воды в Минске периодически возникают в Минске. В конце июня случилось ЧП: вода была загрязнена в нескольких районах столицы. В Минскводоканале тогда заявили, что пить ее или использовать для приготовления пищи нельзя. Был организован подвоз питьевой воды. Загрязненный водопровод очистили за несколько дней.

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы могут наблюдаться в районе Зеленого Луга – по некоторым адресам уже организован подвоз питьевой воды.
 
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