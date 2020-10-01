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Запретят пить из крана? Минскводоканал сообщил об ухудшении качества воды
01.10.2020 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Минскводоканал сообщил об ухудшении качества питьевой воды в одном из районов столицы, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
По информации Минсководоканала, во время строительных работ сотрудники организации повредили трубопровод подачи питьевой воды.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Из-за этого качество воды в районе Зеленого Луга может ухудшиться. Организовали подвоз бесплатной питьевой воды по некоторым адресам", - уточнили в организации.
Цистерны с питьевой водой расположены в пяти точках: улица Мирошниченко, 43; улица Гамарника, 17/15; улица Логойский тракт, 37/1; улица Мирошниченко, 17; улица Седых, 38.
"Вода не загрязнена, обычный прорыв трубопровода. На данный момент проводятся ремонтные работы. Жалоб от жителей района не поступало", - уточнили Sputnik в справочной службе Минскводоканала.
Проблемы с качеством воды в Минске периодически возникают в Минске. В конце июня
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Проблемы могут наблюдаться в районе Зеленого Луга – по некоторым адресам уже организован подвоз питьевой воды.
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