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В Могилеве в областном суде и колледже ищут взрывные устройства из-за электронного письма о минировании
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в зданиях двух учреждений ищут взрывные устройства из-за анонимного электронного письма о минировании. Об этом
Как сообщается, в пятницу утром правоохранительные органы получили электронное письмо с информацией о том, что в зданиях двух учреждений Могилева — областного экономического суда и политехнического колледжа — находятся взрывные устройства. Туда были направлены сотрудники МВД и саперно-пиротехническая служба внутренних войск, которые проверяют помещения и прилегающую территорию. По состоянию на 11 утра обследование зданий еще продолжалось.
Напомним, двумя днями ранее в Минске также в связи с электронным письмом о заложенной бомбе
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В Могилеве в областном суде и колледже ищут взрывные устройства из-за электронного письма о минировании
В Могилеве в зданиях двух учреждений ищут взрывные устройства из-за анонимного электронного писма о минировании.
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