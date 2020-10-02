В Могилеве в областном суде и колледже ищут взрывные устройства из-за электронного письма о минировании

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в зданиях двух учреждений ищут взрывные устройства из-за анонимного электронного письма о минировании. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Как сообщается, в пятницу утром правоохранительные органы получили электронное письмо с информацией о том, что в зданиях двух учреждений Могилева — областного экономического суда и политехнического колледжа — находятся взрывные устройства. Туда были направлены сотрудники МВД и саперно-пиротехническая служба внутренних войск, которые проверяют помещения и прилегающую территорию. По состоянию на 11 утра обследование зданий еще продолжалось.

Напомним, двумя днями ранее в Минске также в связи с электронным письмом о заложенной бомбе эвакуировали учащихся и сотрудников гимназии № 17. После проверки информация о взрывном устройстве не подтвердилась.