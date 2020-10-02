Lexus с российскими номерами сбил пешеходов на тротуаре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Автомобиль Lexus совершил в Минске наезд на пешеходов, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета.

Авария произошла на проспекте Машерова. По данным следствия, водитель седана не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов, которые ждали на тротуаре разрешающий сигнал светофора.

На месте скончался 45-летний мужчина, еще одного доставили в тяжелом состоянии в реанимацию больницы.

В Следственном комитете Sputnik сообщили, что Lexus имеет российские номера, но водитель является гражданином Беларуси. За нарушение ПДД привлекался 20 раз к административной ответственности. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

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