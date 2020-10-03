Милиция задержала участников радикальных чатов в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Столичная милиция задержала участников радикальных чатов, призывавших к насилию на протестных акциях, сообщили в МВД Беларуси.

На фоне продолжающихся второй месяц акций протеста несогласных с результатами президентских выборов в сети появляются разного рода "соседские" чаты домов и микрорайонов. Сообщества позиционируют себя как мирные. Но в некоторых из них, по данным МВД, участники "обсуждают стратегию поведения на протестах, в том числе как избежать задержаний и ответственности, призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти".

"В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали", - проинформировало официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным МВД, переписка в чате "свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили".

По месту жительства задержанных были изъяты пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.

По словам Чемодановой, одним из задержанных оказался 32-летний житель столицы. Мужчина активно проявлял свою гражданскую позицию не только в мессенджерах, но и на уличных акциях.

"Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также "лидер" перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций", - уточнила Чемоданова.

В настоящее время минчанин проходит в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках.

Кроме того, в отношении еще 16 человек составлены административные протоколы. Все они сейчас находятся в ЦИП.