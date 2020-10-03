ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала участников радикальных чатов в Минске

03.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Столичная милиция задержала участников радикальных чатов, призывавших к насилию на протестных акциях, сообщили в МВД Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси введут ответственность родителей за участие детей в протестах

На фоне продолжающихся второй месяц акций протеста несогласных с результатами президентских выборов в сети появляются разного рода "соседские" чаты домов и микрорайонов. Сообщества позиционируют себя как мирные. Но в некоторых из них, по данным МВД, участники "обсуждают стратегию поведения на протестах, в том числе как избежать задержаний и ответственности, призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти".

"В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали", - проинформировало официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным МВД, переписка в чате "свидетельствовала о намерении людей выходить на протесты, оказывать активное сопротивление правоохранителям, блокировать дороги, применять насилие в отношении семей милиционеров, повреждать их автомобили".

По месту жительства задержанных были изъяты пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.

По словам Чемодановой, одним из задержанных оказался 32-летний житель столицы. Мужчина активно проявлял свою гражданскую позицию не только в мессенджерах, но и на уличных акциях.

"Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также "лидер" перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций", - уточнила Чемоданова.

В настоящее время минчанин проходит в качестве подозреваемого по делу о массовых беспорядках.

Кроме того, в отношении еще 16 человек составлены административные протоколы. Все они сейчас находятся в ЦИП.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После обыска у минчан изъяли пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Lexus с российскими номерами сбил пешеходов на тротуаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика