Армения заявила о трех сбитых самолетах ВС Азербайджана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Министерство обороны Армении сообщило об уничтожении трех самолетов ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Еще два самолета уничтожены (…), упорные бои продолжаются", - написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что утром в субботу в Карабахе был сбит азербайджанский самолет.

Вместе с тем в Баку утверждают, что ни один самолет ВВС Азербайджана сбит не был. "Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности. Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители Минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту о боевых действиях", - заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что Азербайджан "бросил в новые силы". В ночь на субботу в Карабахе шли ожесточенные бои. "Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", - заявила Степанян.

О напряженной ситуации "на фронте" сообщили и в Минобороны Азербайджана. "В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта, и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

С чего все началось

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.