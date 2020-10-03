Минобороны России отреагировало на загрязнение воды на Камчатке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Тихоокеанский флот не причастен к загрязнению воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Местные жители обратили внимание на ухудшения качества воды еще во вторник, 29 сентября. Тогда же были взяты пробы, которые показали, что в морскую воду попали нефтепродукты, предположительно, техническое масло. Местные власти предупредили жителей об опасности контакта с водой, а также предположили, что загрязнение воды, вероятно, стало причиной массового выброса мертвых морских животных на Халактырский пляж, аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.

© Sputnik / Александр Пирагис Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке

"Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никаких военных учений, которые могли повлиять на экосистему, в последнее время не было. Перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны России для снабжения Тихоокеанского флота, в данном районе также не было.

В Минприроды РФ заявили, что специалисты в понедельник представят результаты проб воды, взятой у побережья Камчатки. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин при этом сообщил, что ситуация на Камчатке находится под контролем федеральных и региональных властей.

© Sputnik / Александр Пирагис На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Тем временем Следственный комитет начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива Камчатского края.

"По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет", - говорится в сообщении.