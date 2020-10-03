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Экс-чемпиону мира по боксу из России дали три года тюрьмы в США

03.10.2020 15:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Бывший чемпион мира по версиям всемирной и международной боксерских ассоциаций россиянин Сергей Ковалев получил условный трехлетний срок по делу о драке с женщиной в США, сообщает TMZ.

Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Как уточняется, спортсмен признал свою вину за участие в драке и заключил сделку с прокураторой, чтобы избежать наказания за преступление. Ковалев также получил два дня тюрьмы, но он уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой. Кроме того, российский боксер должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.

Гражданский иск Фронтц против Ковалева, по информации источника, еще в силе. Модель требовала 650 тысяч долларов, которые, по ее словам, российский боксер согласился ей заплатить после инцидента.

37-летний Ковалев на профессиональном ринге провел 39 боев, в которых одержал 34 победы (29 из них - нокаутом). В своем крайнем поединке в ноябре 2019 года россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Ковалев был арестован еще два года назад в Калифорнии. Его обвинили в нападении на женщину на вечеринке, после чего боксер был выпущен под залог.
 
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