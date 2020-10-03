СК прокомментировал смерть мужчины, госпитализированного с Окрестина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования мужчины, который скончался в больнице, об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 29 сентября в одну из больниц Минска попал 41-летний житель столицы с телесными повреждениями. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако в субботу он скончался.

В СК уточнили, что мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД на Окрестина.

"Следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - рассказали в СК.

Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначена экспертиза, опрошены очевидцы, изъята необходимая документация.

В СК добавили, что некоторые telegram-каналы и СМИ пытаются политизировать трагедию, связывая ее с жестокостью милиционеров. Однако следователи уточнили – задержание минчанина не было связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.

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