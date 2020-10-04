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На Мозырском НПЗ рабочий получил ожоги из-за вспышки

04.10.2020 09:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Мозырском НПЗ произошла вспышка без последующего горения. Пострадал 27-летний рабочий, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение об инциденте поступило спасателям 3 октября в 14.19. 27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги в результате вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды на территории завода.

Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.

 
 
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Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.
 
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