На Мозырском НПЗ рабочий получил ожоги из-за вспышки

Источник материала: Tut.by

На Мозырском НПЗ произошла вспышка без последующего горения. Пострадал 27-летний рабочий, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение об инциденте поступило спасателям 3 октября в 14.19. 27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги в результате вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды на территории завода.

Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.