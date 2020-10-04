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На Мозырском НПЗ рабочий получил ожоги из-за вспышки
Источник материала: Tut.by
На Мозырском НПЗ произошла вспышка без последующего горения. Пострадал 27-летний рабочий,
Сообщение об инциденте поступило спасателям 3 октября в 14.19. 27-летний машинист насосных установок ОАО «Мозырский НПЗ» получил ожоги в результате вспышки без последующего горения скопившихся газов углерода-водорода в приямке гидрозатвора вспомогательного корпуса блока оборотной воды на территории завода.
Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.
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Оборудование и конструкции здания не повреждены, технологический процесс предприятия не нарушен. Причина вспышки выясняется.
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