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Лобовое столкновение в Кобринском районе: два человека погибли
04.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт - Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись ночью в воскресенье в деревне Петьки Кобринского района, подробности аварии рассказали в МВД Беларуси.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
По предварительной информации, около часа ночи автомобиль Audi, которым управлял 31-летний житель Пружанского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Fiat, за рулем которой находился 29-летний житель Кобринского района. Предположительно, причиной стало то, что водитель Audi не справился с управлением на закруглении дороги.
В результате ДТП оба водителя скончались.
Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты. На место происшествия выезжали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты.
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Авария произошла около часа ночи в деревне Петьки: водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
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