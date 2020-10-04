Лобовое столкновение в Кобринском районе: два человека погибли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись ночью в воскресенье в деревне Петьки Кобринского района, подробности аварии рассказали в МВД Беларуси.

По предварительной информации, около часа ночи автомобиль Audi, которым управлял 31-летний житель Пружанского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой Fiat, за рулем которой находился 29-летний житель Кобринского района. Предположительно, причиной стало то, что водитель Audi не справился с управлением на закруглении дороги.

В результате ДТП оба водителя скончались.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты. На место происшествия выезжали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты.