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Мужчина погиб на пожаре в Толочинском районе
04.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт - Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Толочинском районе Витебской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в доме, расположенном на Центральной улице деревни Матюхово, поступило около восьми утра в субботу, 3 октября.
Прибывшие на место спасатели нашли тело погибшего хозяина дома – мужчины 1966 года рождения, который работал сборщиком мусора. Огонь повредил потолочное перекрытие и стены дома, пострадало имущество.
Причины пожара и гибели человека устанавливают.
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Огонь повредил потолочное перекрытие и стены дома, пострадало имущество. Причины случившегося выясняют.
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