Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Толочинском районе Витебской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в доме, расположенном на Центральной улице деревни Матюхово, поступило около восьми утра в субботу, 3 октября.

Прибывшие на место спасатели нашли тело погибшего хозяина дома – мужчины 1966 года рождения, который работал сборщиком мусора. Огонь повредил потолочное перекрытие и стены дома, пострадало имущество.

Причины пожара и гибели человека устанавливают.