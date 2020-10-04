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Мужчина погиб на пожаре в Толочинском районе

04.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Толочинском районе Витебской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
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Как рассказали в ведомстве, сообщение о возгорании в доме, расположенном на Центральной улице деревни Матюхово, поступило около восьми утра в субботу, 3 октября. 

Прибывшие на место спасатели нашли тело погибшего хозяина дома – мужчины 1966 года рождения, который работал сборщиком мусора. Огонь повредил потолочное перекрытие и стены дома, пострадало имущество.

Причины пожара и гибели человека устанавливают.

 
Теги: Минск
 
 
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Огонь повредил потолочное перекрытие и стены дома, пострадало имущество. Причины случившегося выясняют.
 
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