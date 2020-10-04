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В Минске мужчина попал под поезд, он погиб на месте

04.10.2020 13:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд попал 49-летний житель Молодечненского района, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Несчастный случай произошел 2 октября, в 17.47. От травм 49-летний житель Молодечненского района скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

С начала года это 71-й несчастный случай на железной дороге в Беларуси.

 
 
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Несчастный случай произошел 2 октября, в 17.47. От травм 49-летний житель Молодечненского района скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства...
 
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