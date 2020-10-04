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В Минске мужчина попал под поезд, он погиб на месте
Источник материала: Tut.by
На участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд попал 49-летний житель Молодечненского района,
Несчастный случай произошел 2 октября, в 17.47. От травм 49-летний житель Молодечненского района скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
С начала года это 71-й несчастный случай на железной дороге в Беларуси.
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Несчастный случай произошел 2 октября, в 17.47. От травм 49-летний житель Молодечненского района скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства...
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