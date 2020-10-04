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В центре Минска закрыты восемь станций метро, некоторые кафе и ТЦ
04.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минск, 4 окт – Spunik. Станции метро "Купаловская" / "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Ленина", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная" закрыты на вход и выход, а поезда следуют без остановок, говорится в сообщении Минского метрополитена.
Кроме того, не работают крупные торговые центры "Столица", "Галерея", "Замок". На улице Немига и проспекте Победителей, где обычно собираются протестующие, некоторые кафе и точки быстрого питания также закрыты. Участники протестов ранее во время воскресных акций укрывались от силовиков в торговых центрах и кафе.
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Каждое воскресенье с 9 августа в Минске проходят массовые протесты. В этой связи станции метро, многие торговые центры, кафе, рестораны в центре столицы...
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