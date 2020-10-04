Мужчина в Минске попал под поезд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Мужчина попал под поезд в Минске и получил травмы несовместимые с жизнью, такая информация размещена в воскресенье в официальном Twitter-аккаунте МВД Беларуси.

Трагедия произошла 2 октября в Минске около 17:47 на участке железнодорожных путей Ждановичи – Лебяжий. Под поезд городских линий "Беларусь-Минск" попал мужчина из Молодечненского района 1971 года рождения. От травм он скончался на месте.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. МВД сообщает, что с начала 2020 года это уже 71-й несчастный случай на железной дороге.

В сентябре сообщалось о столкновении легковушки и поезда возле агрогородка Княгинин Мядельского района. Тогда в результате случившегося никто не пострадал, железнодорожное полотно не было повреждено.