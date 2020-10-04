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Мужчина в Минске попал под поезд
04.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Мужчина попал под поезд в Минске и получил травмы несовместимые с жизнью, такая информация размещена в воскресенье в официальном Twitter-аккаунте МВД Беларуси.
© Photo : СК Беларуси
Трагедия произошла 2 октября в Минске около 17:47 на участке железнодорожных путей Ждановичи – Лебяжий. Под поезд городских линий "Беларусь-Минск" попал мужчина из Молодечненского района 1971 года рождения. От травм он скончался на месте.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. МВД сообщает, что с начала 2020 года это уже 71-й несчастный случай на железной дороге.
В сентябре
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Трагедия произошла 2 октября. С начала 2020 года это уже семьдесят первый несчастный случай на железной дороге.
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