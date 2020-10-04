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Во Фрунзенском районе прорвало трубу – видео
04.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт - Sputnik. Водопроводная труба диаметром 900 мм повреждена в районе улицы Лобанка, 62, сообщили в "Минскводоканале".
Это стало причиной того, что у потребителей воды во Фрунзенском районе либо совсем нет воды. либо есть - но напор очень слабый. Во Фрунзенский район направили 5 автоцистерн с питьевой водой.
На месте аварии работают восстановительные бригады, полностью восстановить водоснабжение обещают к 17:00.
Как сообщили на предприятии агентству
В "Минскводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства.
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В воскресенье днем произошло подтопление улиц Лобанка – Мазурова в Минске. Случившееся прокомментировали в "Минскводоканале".
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