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Во Фрунзенском районе прорвало трубу – видео

04.10.2020 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Водопроводная труба диаметром 900 мм повреждена в районе улицы Лобанка, 62, сообщили в "Минскводоканале".

Это стало причиной того, что у потребителей воды во Фрунзенском районе либо совсем нет воды. либо есть - но напор очень слабый. Во Фрунзенский район направили 5 автоцистерн с питьевой водой.

На месте аварии работают восстановительные бригады, полностью восстановить водоснабжение обещают к 17:00.

Как сообщили на предприятии агентству "Минск-Новости", повреждение трубопровода может повлиять на качество воды у потребителей. Если будут выявляться случаи ухудшенея ее качества, "по адресам, где возникли проблемы с качеством воды, тут же будем направлять специалистов для промывки труб и дальнейшего лабораторного контроля водопроводной воды", заверили в "Минскводоканале".

В "Минскводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье днем произошло подтопление улиц Лобанка – Мазурова в Минске. Случившееся прокомментировали в "Минскводоканале".
 
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