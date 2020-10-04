Во Фрунзенском районе прорвало трубу – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Водопроводная труба диаметром 900 мм повреждена в районе улицы Лобанка, 62, сообщили в "Минскводоканале".

Это стало причиной того, что у потребителей воды во Фрунзенском районе либо совсем нет воды. либо есть - но напор очень слабый. Во Фрунзенский район направили 5 автоцистерн с питьевой водой.

На месте аварии работают восстановительные бригады, полностью восстановить водоснабжение обещают к 17:00.

Как сообщили на предприятии агентству "Минск-Новости" , повреждение трубопровода может повлиять на качество воды у потребителей. Если будут выявляться случаи ухудшенея ее качества, "по адресам, где возникли проблемы с качеством воды, тут же будем направлять специалистов для промывки труб и дальнейшего лабораторного контроля водопроводной воды", заверили в "Минскводоканале".

В "Минскводоканале" принесли извинения за доставленные неудобства.