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Легкомоторный самолет разбился в Пензенской области – погиб пилот

04.10.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Легкомоторный одноместный самолет упал в Пензенской области, в результате пилот погиб, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
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"В Никольском районе Пензенской области упал легкомоторный одноместный самолет, пилот погиб. На месте работают силы и средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, ведомство начало проверку в связи с падением легкомоторного самолета.

"По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сказала Иванова.

Она отметила, что жесткая посадка легкомоторного самолёта, повлекшая гибель пилота, произошла около 15:00. На место выехал Пензенский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, самолет был одноместным, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
 
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