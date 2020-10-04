Легкомоторный самолет разбился в Пензенской области – погиб пилот

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Легкомоторный одноместный самолет упал в Пензенской области, в результате пилот погиб, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.

"В Никольском районе Пензенской области упал легкомоторный одноместный самолет, пилот погиб. На месте работают силы и средства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, ведомство начало проверку в связи с падением легкомоторного самолета.

"По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сказала Иванова.

Она отметила, что жесткая посадка легкомоторного самолёта, повлекшая гибель пилота, произошла около 15:00. На место выехал Пензенский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.