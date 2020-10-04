В Гомеле спасатели подняли лошадь из технического колодца

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники МЧС спасли лошадь, которая провалилась в технический колодец, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.



Фото: сайт МЧС

В субботу, 3 октября, на телефон «101» поступило необычное сообщение: лошади нужна помощь. ЧП случилось в Гомеле на улице Крупской. Животное провалилось в технический колодец глубиной около трех метров и выбраться оттуда самостоятельно не могло.



Фото: сайт МЧС

Чтобы помочь лошади, спасатели использовали автомобильный кран строительно-монтажного треста, а также пожарный рукав. Как долго животное доставали из «ловушки», на сайте не сказано, но указано: лошадь не пострадала и в ветеринарной помощи не нуждается.