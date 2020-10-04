Марш освобождения политзаключенных прошел в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Акция протеста прошла в белорусской столице в воскресенье – 57-й день после президентских выборов, в этот раз демонстранты требовали освободить политзаключенных, передает Sputnik.

© Sputnik Правоохранители несли службу в усиленном режиме

Акция должна была начаться в 14:00 около стелы "Минск – город-герой". Но протестующие не успели собраться к этому времени и продолжили подходить к центру города в течение нескольких часов. Во время акции звучали лозунги "Жыве Беларусь", "Уходи", "Это наш город" и другие.

В районе Немиги и стелы для разгона протестующих правоохранители применили водометы.

© Sputnik Для разгона протестующих силовики применили водометы

Тем не менее, демонстранты смогли организоваться и пройти по проспекту Машерова к станции метро "Пушкинская", оттуда они направились к ЦИП на Окрестина и задержались там на некоторое время.

Затем протестующие пошли по проспекту Дзержинского в микрорайон Малиновка, после чего в районе семи часов вечера начали расходиться.

© Sputnik Участники акции смогли дойти до ЦИП на Окрестина

В течение дня по маршруту акции протеста закрывались станции метро , магазины и кафе. Также в очередной раз в воскресенье возникли проблемы с работой мобильного интернета.

Как сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, милиция несла службу в усиленном режиме.

"Задержаны несколько десятков человек, в Минске использовались водометы. Специальные средства и огнестрельное оружие не применялись", - сказала Ганусевич.

© Sputnik Во время акции протеста в Минске были задержаны несколько десятков человек

Она отметила, что силовики неоднократно предупреждали протестующих о незаконности акции.

В воскресенье акции протеста прошли не только в столице, но и в ряде других городов и населенных пунктов республики.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.