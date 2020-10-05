|
34-летний брестчанин погиб во время ремонта подвала
Источник материала: Tut.by
34-летний брестчанин делал ремонт в подвале дома и погиб от отравления парами бензола и толуола. Об этом сообщает Госкомитет судебных экспертиз.
Мужчина покрывал пол и стены подвала битумным составом. В какой-то момент ему стало плохо, и он упал в обморок. Сосед попытался вытащить брестчанина на свежий воздух, но сам потерял сознание. Неподалеку от дома находилась женщина, которая видела происходящее и вызвала скорую и спасателей. Затем она побежала на помощь мужчинам, но также почувствовала головокружение.
Врачи оказали трем пострадавшим медпомощь. Мужчину, который работал в гараже, спасти не удалось.
Эксперты обнаружили в крови погибшего крайне высокую концентрацию бензола и толуола, которые входили в битумный состав. Смерть мужчины наступила от отравления парами этих веществ.
«На емкости с праймером имелось предостережение о том, что работы с ним необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, в защитном костюме, перчатках и очках», — отметили в ГКСЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты установили, что он умер от отравления парами бензола и толуола.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)