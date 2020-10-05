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Мужчину затянуло под культиватор в Дрибинском районе - он в больнице
Источник материала: Tut.by
В Дрибинском районе 3 октября мужчина работал на участке и его затянуло под мотокультиватор,
Мужчина работал на своем приусадебном участке в деревне Затоны — обрабатывал землю на мотоблоке. В какой-то момент его штаны зацепились за фрезу, и под культиватор затянуло обе ноги мужчины.
Вызвали скорую, медики позвонили спасателям, которые и деблокировали мужчину. Скорая увезла пострадавшего в больницу.
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Мужчина получил переломы.
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