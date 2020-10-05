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Мужчину затянуло под культиватор в Дрибинском районе - он в больнице

05.10.2020 13:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе 3 октября мужчина работал на участке и его затянуло под мотокультиватор, сообщает МЧС. Он с переломами в больнице.


Мужчина работал на своем приусадебном участке в деревне Затоны — обрабатывал землю на мотоблоке. В какой-то момент его штаны зацепились за фрезу, и под культиватор затянуло обе ноги мужчины.

Вызвали скорую, медики позвонили спасателям, которые и деблокировали мужчину. Скорая увезла пострадавшего в больницу.

 
 
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