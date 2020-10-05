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Водометы, газ и задержания: МВД рассказало об акциях в воскресенье

05.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Десять протестных акций было зафиксировано в республике в минувшее воскресенье, об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, прошедшие в областных центрах акции были немногочисленны, участи в них принимали от 20 до 100 человек. В ведомстве отметили, что правоохранители предпринимали необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

Youtube / Sputnik Беларусь
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Исключение составила столица, где, по подсчетам МВД, общее число участников составило около 10 тысяч человек.

Протестующие прошли двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. Часть граждан подошла к зданию ЦИП на Окрестина. Примерно в 17:30 протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. Примерно в 18:30 акция завершилась.

Как рассказали в ведомстве, в столице правоохранители применили в отношении протестующих водомет, а в Витебске и Гродно - газ.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в целом по стране было задержано 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек.

Напомним, что массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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По данным ведомства, в целом накануне по стране было задержано 317 человек, рассмотрения дел по административным нарушениям дожидается 258 участников акций.
 
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