В Барановичах парень забрался на крышу поезда - и попал в больницу

Источник материала: Tut.by

Вечером 3 октября подросток из Барановичей попал в больницу — его ударило током, сообщает СК.





По предварительным данным, 15-летний мальчик забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередачи.

Подростка нашли прохожие и вызвали скорую.