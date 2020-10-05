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В Барановичах парень забрался на крышу поезда - и попал в больницу
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 октября подросток из Барановичей попал в больницу — его ударило током,
По предварительным данным, 15-летний мальчик забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередачи.
Подростка нашли прохожие и вызвали скорую.
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