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Косуля застряла в ограде кладбища в Бобруйске - ее вызволили спасатели
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 3 октября спасатели помогли косуле: она застряла в ограде кладбища. Животное освободили с помощью специального инструмента,
Застрявшую в ограде кладбища на улице Комбинатской косулю обнаружили вечером 3 октября — и тут же вызвали спасателей. Животное застряло между металлическими прутьями ограды.
Косулю деблокировали с помощью специального инструмента.
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Животное не пролезло между прутьями забора.
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