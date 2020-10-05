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Косуля застряла в ограде кладбища в Бобруйске - ее вызволили спасатели

05.10.2020 15:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 3 октября спасатели помогли косуле: она застряла в ограде кладбища. Животное освободили с помощью специального инструмента, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Застрявшую в ограде кладбища на улице Комбинатской косулю обнаружили вечером 3 октября — и тут же вызвали спасателей. Животное застряло между металлическими прутьями ограды.

Косулю деблокировали с помощью специального инструмента.

 
 
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