В Мозыре пьяный мужчина пытался похитить из церкви урну с пожертвованиями - но уснул

Источник материала: Tut.by

29 сентября в милицию позвонил священнослужитель Кафедрального собора Святого Архангела Михаила в Мозыре и рассказал, что мужчина открыто пытался похитить урну для пожертвований. Что было дальше, сообщили в УВД.





На территории собора рядом с урной милиционеры увидели спящего мужчину. Как оказалось, это именно он пытался вытрясти из урны пожертвования прихожан — но, будучи сильно пьяным, в какой-то момент… просто уснул.

Установлено, что этот 39-летний местный житель неоднократно задерживался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был ранее судим за грабеж. Из-за пьянок и долгов по коммуналке он когда-то потерял квартиру и просил милостыню у храма. Его собирались в ближайшее время отправить в ЛТП.

Теперь в отношении мужчины снова возбуждено уголовное дело.