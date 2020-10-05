ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре пьяный мужчина пытался похитить из церкви урну с пожертвованиями - но уснул

05.10.2020 15:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29 сентября в милицию позвонил священнослужитель Кафедрального собора Святого Архангела Михаила в Мозыре и рассказал, что мужчина открыто пытался похитить урну для пожертвований. Что было дальше, сообщили в УВД.


На территории собора рядом с урной милиционеры увидели спящего мужчину. Как оказалось, это именно он пытался вытрясти из урны пожертвования прихожан — но, будучи сильно пьяным, в какой-то момент… просто уснул.

Установлено, что этот 39-летний местный житель неоднократно задерживался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был ранее судим за грабеж. Из-за пьянок и долгов по коммуналке он когда-то потерял квартиру и просил милостыню у храма. Его собирались в ближайшее время отправить в ЛТП.

Теперь в отношении мужчины снова возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь в отношении мужчины снова возбуждено уголовное дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Барановичах парень забрался на крышу поезда - и попал в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика