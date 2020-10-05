Подросток забрался на поезд в Барановичах и едва не погиб от удара током

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Подросток серьезно пострадал в Барановичах от удара током после того, как забрался на крышу вагона поезда, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай в районном центре произошел вечером в субботу 3 октября. Правоохранителям из местной больницы поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили подростка, пострадавшего от удара током.

"По предварительным данным, 15-летний учащийся одного из средних специальных учебных заведений райцентра забрался на крышу вагона товарного поезда, где был травмирован ударом тока от высоковольтной линии электропередач", – рассказали в СК.

Парня обнаружили прохожие, они же вызвали бригаду скорой помощи. По этому факту в данный момент следователи проводят проверку.

"Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – подчеркнули в СК.

Читайте также: