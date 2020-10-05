ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ложное минирование: саперы проверили две школы и гимназию в Минске

05.10.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Саперно-пиротехническая группа проверила гимназию №1 им. Ф. Скорины, среднюю школу №118 и среднюю школу №15 после получения сообщения о минировании, рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Все учреждения образования находятся в Ленинском районе Минска. На места выбыли все экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности.

© Photo : МВД Беларуси
Специалисты проверяют гимназию №1 им. Ф. Скорины, среднюю школу №118 и среднюю школу №15

В итоге сообщение о минировании школ и гимназии не подтвердилось.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", - рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, аналогичное сообщение о минировании учебного заведения в Минске поступало милиции 30 сентября - тогда саперы проверили гимназию №17 и также не нашли взрывных устройств.

В пресс-службе МВД напомнили, что, согласно статье 17.6 административного кодекса, максимальным наказанием за заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, является штраф до 15 базовых величин (405 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонимное электронное сообщение о минировании поступило днем в понедельник, из трех учебных заведений столицы были эвакуированы учащиеся и весь персонал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Косуля застряла в ограде кладбища в Бобруйске - ее вызволили спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика