Ложное минирование: саперы проверили две школы и гимназию в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Саперно-пиротехническая группа проверила гимназию №1 им. Ф. Скорины, среднюю школу №118 и среднюю школу №15 после получения сообщения о минировании, рассказала Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Все учреждения образования находятся в Ленинском районе Минска. На места выбыли все экстренные службы, предприняты необходимые меры безопасности.

© Photo : МВД Беларуси Специалисты проверяют гимназию №1 им. Ф. Скорины, среднюю школу №118 и среднюю школу №15

В итоге сообщение о минировании школ и гимназии не подтвердилось.

"Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается", - рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, аналогичное сообщение о минировании учебного заведения в Минске поступало милиции 30 сентября - тогда саперы проверили гимназию №17 и также не нашли взрывных устройств.

В пресс-службе МВД напомнили, что, согласно статье 17.6 административного кодекса, максимальным наказанием за заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, является штраф до 15 базовых величин (405 рублей).