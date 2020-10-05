Насиловал, грабил, сбежал из-под стражи. За что будут судить жителя Шкловского района

Источник материала: Tut.by

По шести статьям Уголовного кодекса будут судить 39-летнего жителя Шкловского района, сообщает Следственный комитет. По данным следствия, на территории Могилева и Витебской области с февраля по май 2020 года он воровал, грабил, а также изнасиловал женщину.



Проверка показаний на месте с обвиняемым, где он демонстрирует момент разбойного нападения. Фото: Следственный комитет

По материалам уголовного дела, в феврале 2020 года житель Шкловского района освободился из мест лишения свободы. Ранее он 9 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.

Выйдя на свободу, мужчина как обворовал как минимум четыре машины в Могилеве: проникал внутрь через незапертую дверь, подбирал ключ или разбивал стекло. Общая сумма похищенного — более 800 рублей. Во всех случаях мужчина был пьян. Одну из машин мужчина пытался угнать, чтобы доехать до дома, но запустить двигатель ему не удалось.

В конце марта обвиняемый в лесном массиве возле улицы Орловского напал на 29-летнюю девушку: избил ее, требовал деньги, угрожал ножом и изнасиловал.

В середине апреля мужчина вновь, используя нож, напал на 36-летнюю могилевчанку, похитив у нее сумку. Через неделю в лесу возле деревни Рацево Толочинского района обвиняемый напал на 26-летнюю женщину. Он несколько раз ударил ее по голове, связал веревкой руки и ноги, забрал мобильный телефон и наушники.

На следующий день обвиняемого задержали. У него нашли украденные вещи.

При прохождении в Минске стационарной экспертизы обвиняемый в прогулочном дворе сбежал из-под стражи. Мужчина попытался скрыться в ближайшем лесу, но его быстро нашли и задержали.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по шести статьям Уголовного кодекса: кража, совершенная повторно; покушение на угон транспортного средства; разбой, совершенный повторно; изнасилование, в том числе совершенное повторно; иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воли потерпевшей с применением насилия лицом, ранее совершившим изнасилование;

побег из-под стражи.

Дело направлено в суд.