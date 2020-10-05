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На Припяти "ликвидировали" аварию на нефтепроводе "Дружба"

05.10.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Учения по ликвидации условной аварийной ситуации на подводном переходе магистрального нефтепровода "Мозырь – Брест" прошли в начале октября, сообщили в пресс-службе ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ранее в конце сентября подобные учения проходили в Витебской области, где условная чрезвычайная ситуация произошла на Двине. Целью тренировки было усовершенствование навыков, а также повышение слаженности действий сотрудников компании.

© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Учения по ликвидации аварии на нефтепроводе "Дружба"

"Дежурному оператору НПС "Туров" 1 октября в 10:44 поступила информация о появлении пятен нефти на реке Припяти у подводного перехода МН "Мозырь – Брест". О произошедшем были оповещены должностные лица, патрульная группа установила точное место чрезвычайной ситуации – подводный переход через реку Ствигу на рубеже вблизи поселка Переровский Млынок Житковичского района", - рассказали легенду учений в компании.

На место "аварии" выдвинулась специальная аварийная служба, которая установила специальные заграждения, которые не допускают распространения нефти по всей поверхности реки. Благодаря этому "разлив" нефти удалось ликвидировать в отведенное нормативами время.

© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
На месте "аварии" работала специальная аварийная служба

На следующий день учения прошли в Пинском районе, где, согласно сценарию, местные жители сообщили дежурному оператору филиала о разливе нефти на Припяти. Аварийная бригада действовала по уже привычному алгоритму, установив боновые заграждения для сбора черного золота. Для устранения возгорания были применены установки пенного пожаротушения.

В компании-операторе магистрального нефтепровода отметили, что в ходе тренировки отрабатывались передача информации в ходе происшествий, а также наличие оборудования в достаточном количестве.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Устранение последствий условного чрезвычайного происшествия с розливом нефти прошло в установленные сроки в Пинском и Житковичском районах.
 
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