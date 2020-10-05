Две попытки нарушения границы пресечены на выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Белорусские пограничники за минувшие выходные пресекли две попытки незаконного пересечения границы, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Первого нарушителя обнаружили в субботу 3 октября возле деревни Комиссарово, расположенной в Гродненском районе. По информации ГПК, 31-летний гражданин Турции в конце сентября прилетел в Беларусь и несколько дней провел в Минске. Затем он отправился в Гродно, а оттуда на такси – к границе. После задержания у него нашли несколько мобильных телефонов, а сам нарушитель признался, что собирался попасть во Францию.

Ночью в воскресенье 4 сентября сморгонские пограничники вблизи деревни Рымуни Островецкого района задержали гражданина Грузии. Он рассказал, что хотел нелегально пробраться в ЕС, так как на законных основаниях въехать в Евросоюз не может.

Сейчас иностранцы находятся в изоляторах временного содержания, в отношении них начаты административные процессы. Впоследствии их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь.