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Милиция нашла парня, сломавшего водомет в воскресенье
05.10.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Силовики нашли молодого человека, который разукомплектовал водомет во время
В сообщении говорится, что 27-летний житель Столинского района вырвал гидронасосы из водомета, а 26-летний минчанин забросал его камнями.
"Всего в грубом нарушении общественного порядка подозреваются пятеро участников воскресной акции. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди от 21 до 30 лет координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении.
Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Личность их третьего подельника устанавливается.
Задержанные парни находятся в ИВС. На них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Также известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу.
Оперативники продолжают устанавливать остальных участников протеста, причастных к совершению преступных действий.
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Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированной акции протеста в Минске.
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