Милиция нашла парня, сломавшего водомет в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Силовики нашли молодого человека, который разукомплектовал водомет во время воскресной акции протеста в Минске, об этом рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что 27-летний житель Столинского района вырвал гидронасосы из водомета, а 26-летний минчанин забросал его камнями.

"Всего в грубом нарушении общественного порядка подозреваются пятеро участников воскресной акции. Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди от 21 до 30 лет координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения", - говорится в сообщении.

Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Личность их третьего подельника устанавливается.

Задержанные парни находятся в ИВС. На них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Также известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу.

Оперативники продолжают устанавливать остальных участников протеста, причастных к совершению преступных действий.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.